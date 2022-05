Twee Nico's, twee verzetshelden: gestorven tijdens hun verzetsdaden in West-Friesland

Wie over de provinciale weg langs Hem rijdt, ziet in de berm een gedenkkruis staan. De plek doet vermoeden dat het om een verkeersslachtoffer gaat. Maar het kruis is er geplaatst voor Nico Broers. Hij werd op 23-jarige leeftijd neergeschoten in februari 1945. Verslaggever Sander Huisman vertelt het verhaal van twee de Nico’s, die allebei op jonge leeftijd in 1945 werden doodgeschoten op een andere plek in West-Friesland

Nico Broers had altijd een wapen om zijn nek hangen. Zijn vrienden hadden hem al eens gewaarschuwd dat dat onhandig was. Niet eens zozeer omdat hij dan gevaar liep, maar omdat hij het niet snel kon grijpen als het nodig was. Vermoedelijk is de manier waarop het wapen zichtbaar was onder zijn kleding de reden geweest dat hij is neergeschoten op 21 februari 1945.

Een andere Nico die is neergeschoten, is Nico Kolenberg. Voor hem kwam de bevrijding een paar uur te laat. De Lutjebroeker lag op 6 mei een boerderij te observeren in Westerblokker. Een NSB’er die langsliep, sommeerde hem op te staan, waardoor het wapen van Nico zichtbaar werd. Vermoedelijk is hij meteen neergeschoten. Een halve dag later werd heel Nederland bevrijd.

