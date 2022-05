Bevrijdingsdag voor Oekraïners in Noord-Holland: "Wij vechten nu voor onze vrijheid"

Vandaag wordt in de hele provincie bevrijdingsdag gevierd, maar de oorlog in het oosten van Europa werpt een schaduw over deze feestelijke dag. Het blijkt maar weer dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn. Hoe beleven Oekraïners in Noord-Holland deze dag en hoe gaan de bevrijdingsfestivals om met de situatie?

Ook is hij benieuwd in hoeverre er in Nederland vandaag aandacht zal worden besteed aan de situatie in Oekraïne. "Gaat dat voornamelijk over de Tweede Wereldoorlog en wordt Oekraïne dan genoemd in een bijzin? Wat mij betreft zou de hele dag volledig in dat teken moeten staan."

"Bevrijdingsdag zal grotendeels aan ons voorbij gaan. Oekraïne overschaduwt dat volledig", vertelt Arno Klijbroek, die 25 jaar lang met zijn gezin in Kiev woonde. Hij moest vluchten toen de Russische granaten in de buurt van zijn huis begonnen in te slaan. "'Wanneer stopt het in Oekraïne?'", gaat hij verder. "Dat vraag je je wel nóg meer af dan je op alle andere dagen al doet."

Bevrijdingspopfestival Obdam in teken van Oekraïne: 'Biertje minder, geld in de pot'

Om 16.55 uur staan de bezoekers van alle festivals tegelijk stil en speelt de Oekraïense zanger Aleksey Gorbunov een nummer. "Hij is in Oekraïne een bekende acteur en muzikant en verblijft met zijn gezin sinds enkele weken bij een gastgezin", vertelt Beyer. Hij zal in Haarlem alleen op het podium staan, zijn bandleden moesten achterblijven in Oekraïne.

Jolanda Beyer, bestuurslid van Bevrijdingspop in Haarlem, laat desgevraagd weten dat er bij de bevrijdingsfestivals door het hele land wordt stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. "Dat doen we specifiek tijdens het 5 voor 5-moment."

Een andere Oekraïense muzikant die nu in Noord-Holland verblijft, is INOYSON. De singer-songwriter woont nu in Hilversum en wil ook graag stilstaan bij vrijheid in Nederland en onvrijheid in Oekraïne. "Het is een gevaarlijke tijd voor Oekraïne nu, onze steden worden nog steeds gebombardeerd. Onze vrienden en familieleden die niet met ons naar het buitenland konden, zijn daar nu nog."

Hang Youth op Bevrijdingspop: "Dom om te vieren dat we vrij zijn, want dat is niet zo"

INOYSON: "77 jaar is een hele lange periode om vrij te zijn en ik kan me alleen maar voorstellen hoe het voor mensen is die moesten vechten voor vrijheid in die tijd. Wij doen nu hetzelfde in Oekraïne. Ik hoop dat het snel is afgelopen en dat onze familie en vrienden snel vrij en blij kunnen zijn."

Overwinningsdag

In Oekraïne kennen ze ook een soort bevrijdingsdag. Daar vieren ze op 9 mei Overwinningsdag, vertelt Arno Klijbroek. Die dag wordt de overwinning op nazi-Duitsland gevierd en is dus vergelijkbaar met onze Bevrijdingsdag. In Rusland gaat deze viering gepaard met veel militair vertoon.