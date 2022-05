Wildwest-taferelen in Velsen-Zuid: politie lost schoten na achtervolging die eindigt met crash

Na de aanrijding rende de verdachte weg en werden er vier waarschuwingsschoten gelost door agenten. Uiteindelijk is de man getaserd en aangehouden in een tuin van een buurtbewoner.

Sporenonderzoek

De verkeersongevallenanalyse van de politie heeft vannacht sporenonderzoek gedaan. Het is niet bekend of er iets gevonden is. Ook de auto van de verdachte is onderzocht. Hier werd geen vuurwapen gevonden.





Beide wagens zijn weggesleept. De weg was tot ongeveer 04:00 uur afgesloten.