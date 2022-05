UvA-studenten willen nieuw monument voor slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Drie studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) willen het namenmonument voor de gevallen UvA-studenten en -medewerkers tijdens de Tweede Wereldoorlog vernieuwen. Volgens de studenten is de tekst op het monument niet toepasselijk en is een update met namen die later bekend werden ook nodig.

"Sinds de onthulling in 1950 is de plaquette niet meer aangepast, terwijl er wel meer namen van slachtoffers bekend zijn geworden", vertelt mede-initiatiefnemer Navid Nail. "Andere universiteiten met zo'n monument hebben die extra namen er wel bijgezet, dat kan de UvA ook doen. Ook moet er meer aandacht komen voor de gedenkplaat. Heel veel studenten die ik gesproken heb wisten er niet eens van af."

Volgens Navid is er nog een probleem met de plaquette: de tekst die erop staat zou niet toepasselijk zijn. Nu staat er: 'De universitaire gemeenschap in geestelijke vrijheid herleefd, gedenkt haar leden, gevallen in de strijd voor het vaderland'. Dat moet volgens de studenten veranderen.

"Het lijkt nu net alsof alle slachtoffers hebben gevochten voor hun vaderland, maar waarschijnlijk waren dat er maar heel weinig. Vele zijn vermoord. Wij hebben daarom de tekst aangepast en naast het bestaande plaquette gehangen. De universiteit heeft die uiteindelijk zelfs achter het glas gehangen, wij hadden de sleutel namelijk niet." Dat deed hij samen met medestudenten Bonnie van Vugt en Alycia Danckaarts

Struikelstenen

Een ander idee wat het drietal heeft is om in plaats van het monument aan te passen, de bekende struikelstenen te plaatsen. "We willen die dan plaatsen voor de faculteiten waar de studenten hebben gestudeerd. Maar dan moeten we wel weten waar die faculteiten waren in die tijd. We kunnen namelijk niet struikelstenen plaatsen bij bijvoorbeeld het Science Park, dat bestond namelijk toen nog niet."

Navid werkt aan een onderzoek naar de struikelstenen. Hier uit moet blijken of de stenen een juiste oplossing zijn op het huidige namenmonument ter vervanging, of dat een aanpassing van het plaquette een betere oplossing is.