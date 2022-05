Telstar intensiveert samenwerking met Landvreugd; nu ook jeugd in takenpakket

Telstar en Landvreugd hebben wel een mondelinge overeenkomst dat als er een mooie club langskomt voor de trainer, hij deze kans mag grijpen. "Ik heb een mooie club in de tweede divisie of iets anders moois nog niet uit mijn hoofd gezet. We kunnen wederzijds afscheid van elkaar nemen. Maar ik kan nu op het veld staan, mij bemoeien met het eerste én ook nog met de jeugdopleiding", licht Landvreugd toe.

Groeiende jeugdopleiding

Telstar-trainer Andries Jonker is de afgelopen jaren erg intensief bezig geweest met het opbouwen en het verbeteren van de jeugdopleiding van de club. Jonker wil dan ook meer jeugdelftallen bij Telstar en het toevoegen van een Onder 14 is het eerstvolgende belangrijke project. Jonker: "We hebben gevraagd of Landvreugd samen met Jay Kruiver en Abdel El Ouazzane dit team op zich gaat nemen."