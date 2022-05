Amsterdam NL V Nieuwe 'shared space' bij CS: "Zou een prettige chaos moeten opleveren"

Er is sinds kort een nieuw stuk 'shared space' aan de oostkant Centraal Station. Dat is een soort verkeersplein zonder duidelijke regels. In dit geval bewegen fietsers, scooters en voetgangers zich tegelijkertijd op het plein. In 2015 ontstond er al een discussie toen de eerste shared space in gebruik werd genomen achter het station, maar nu is er dus een tweede bijgekomen.

"Je ziet dus eigenlijk dat het een grote, vlakke, vrije ruimte is", vertelt verkeersexpert Jacob de Vries. "Er bewegen stromen van voetgangers, fietsers en bromfietsers die elkaar allemaal kruisen. En dat zou een prettige chaos moeten opleveren."

Het idee achter een shared space, zo vertelt De Vries, is het creëeren van onduidelijkheid. "Mensen letten vervolgens meer op, omdat ze niet weten hoe het werkt. Juist daardoor gaat de veiligheid omhoog." Met de tweede shared space bij CS, laait ook weer dezelfde discussie als zeven jaar geleden op. Reinder Rustema zette toentertijd al een petitie op. "Ja, en nu ziet het er nog steeds niet uit zoals ik voor ogen had", lacht hij. "H is een makkelijke oplossing van de gemeente. Een shared space is eigenlijk: zoek het zelf maar uit." Groene golf Rustema vertelt dat het concept uit een dorpje in Friesland komt. "Daar werkte het, omdat daar af en toe een auto voorbij kwam. In een drukke stad als Amsterdam moet er een ander plan komen." Zelf stelt hij voor om te werken met een 'groene golf' voor fietsers, waardoor ze in één keer door kunnen fietsen. "Dan weten voetgangers en fietsers waar ze aan toe zijn."

De Vries is het met Rustema eens dat de shared space niet de ideale verkeerssituatie is. "Nu dragen voetgangers zorg voor de veiligheid, omdat fietsers overal doorheen rijden." Voetgangers zijn in dit geval de 'zwakkere' partij en moeten dus extra goed opletten. "In Amsterdam zijn al veel locaties waar wandelaars en fietsers worden gemengd, zoals het Vondelpark of langs grachten. Fietsers zijn ongevoelig geworden voor shared spaces, omdat ze er al aan gewend zijn." Dat is volgens De Vries niet wat je wil hebben bij een shared space, omdat dan het gevoel van onduidelijkheid wegebt. Meer ruimte De gemeente laat weten dat het gebied juist is gecreëert om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven. Daarnaast laten ze de shared spaces monitoren, zodat er binnenkort ook duidelijk is hoeveel ongelukken er op de verkeerspleinen gebeuren.