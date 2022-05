Stede Broec heeft primeur met eerste coalitieakkoord van West-Friesland

Stede Broec heeft als eerste gemeente in West-Friesland een nieuwe coalitie in de gemeenteraad. Na de verkiezingen van 16 maart is het de partijen Open en Duidelijk Stede Broec (ODS), het CDA en de VVD gelukt om een akkoord te bereiken voor de komende vier jaar.

De drie partijen zijn samen goed voor veertien van de negentien zetels in de raad van Stede Broec. ODS is de grootste partij in de gemeente, en startte daarom met de oriënterende gesprekken om te zien of er een nieuwe coalitie gevormd kon worden.

Janneke Visser-Okhuijsen van Open en Duidelijk Stede Broec vertelt na het bereiken van een akkoord dat er bewust is gekozen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. "Het geeft de richting aan, maar zorgt er ook voor dat we wendbaar en flexibel blijven", aldus de fractievoorzitter van ODS.

"Vanaf het begin af aan zijn de onderhandelingen constructief en positief verlopen. We hebben alle vertrouwen in deze coalitie voor de komende vier jaar, die het draagvlak heeft om de uitdagingen die ons ongetwijfeld te wachten staan samen aan te pakken."

Recht aan verkiezingsuitslag

Ook John Kok en Joey Leeuwinga, fractievoorzitters van respectievelijk het CDA en de VVD in Stede Broec zijn enthousiast over de nieuwe samenwerking. "Met zowel ODS als VVD Stede Broec hebben we eerder erg fijn samengewerkt", aldus Kok. "We kijken uit naar de komende vier jaar."

Leeuwinga is trots dat de lokale VVD-fractie de komende jaren meedoet in de coalitie. "Met deze coalitie doen we recht aan de verkiezingsuitslag", zegt de fractievoorzitter. "We hebben duidelijk mandaat gekregen van de kiezer met als enige zittende partij een zetelwinst." Stede Broec staat volgens hem voor grote opgaven, maar toch is er vertrouwen in de samenwerking. "Samen gaan we Stede Broec nog mooier maken", klinkt het strijdbaar.

Nieuwe wethouders

De drie partijen presenteren op maandag 9 mei hun akkoord voor Stede Broec. Alle politieke partijen krijgen de ruimte om voor hen belangrijke thema's in te brengen. Het is de bedoeling om op basis van deze input een raadsprogramma op te stellen, laat de gemeente weten.

Thijs Visser (ODS), Nico Slagter (CDA) en Martien Krijger (VVD) zullen na instemming van de raad door burgemeester Ronald Wortelboer worden beëdigd als wethouders. Kandidaat-raadsleden Jan Etten van ODS en Ivo Nooter namens de VVD zullen na instemming van de raad hun vrijgekomen zetels innemen.

De definitieve verdeling van de portefeuillezaken wordt op dinsdag 10 mei in de eerste collegevergadering vastgesteld. Hierbij zal ook de verdeling voor de portefeuillezaken van de burgemeester worden betrokken.