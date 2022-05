Man (78) uit Medemblik omgekomen bij ongeluk langs kanaal in Akersloot

De andere bestuurder, een 66-jarige vrouw uit Akersloot, is door de politie gehoord over het ongeluk. Dit is standaard procedure. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend.

Ook is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daar doet de politie op dit moment onderzoek naar.

De twee personenauto's botsten vanmorgen rond 11.45 uur op elkaar op de Boekel. Beide automobilisten werden hierna per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.