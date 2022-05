4 mei erg belangrijk voor Helderse Zetta, die de oorlog overleefde: "maar blijft rotdag"

Zetta van der Heiden-Cohen is negen jaar als de oorlog uitbreekt. Ze is van Joodse afkomst en heeft een jaar met haar moeder moeten onderduiken. In tegenstelling tot het grootste deel van haar familie, overleefden moeder en dochter de oorlog wel. De herinneringen zitten, ondanks haar leeftijd van 90 jaar, duidelijk in haar geheugen. Door de oorlog in Oekraïne komt dat nog meer naar boven.

In Schagen lukt het Zetta om met haar moeder uit handen te blijven van de Duitsers. Bij de tweede man van Zetta haar moeder, die niet Joods was, waren de twee veilig. "Maar ik weet zeker dat dat in Amsterdam niet zo zou zijn geweest", aldus Van der Heiden.

Het is voor beiden geen fijne tijd, maar ze krijgen pas na de bevrijding te horen wat de echte reden was voor het onderduiken. "Wij dachten dat dat moest omdat we anders moesten gaan werken in Duitsland", vertelt Zetta. En dat wilde de familie niet.

Bijna iedereen van Zetta's familie moest gaan 'werken' in Duitsland. Zetta had al die tijd geloofd dat ze op den duur weer terug zouden komen. "En dat is niet gebeurd." Terwijl Nederland feest viert door de bevrijding, breekt er voor Zetta haar moeder een vreselijke tijd aan. Ze heeft nooit meer afscheid kunnen nemen van haar familie.

Herdenken

Zetta is veertien als ze weer een normaal leven kan leiden. Ze gaat eindelijk weer naar school en spreekt weer af met vrienden en vriendinnen. "Ik had de jongens ook al in m'n hoofd", grapt ze. Maar ondanks haar fijne leven, blijft de oorlog een belangrijk en ook pijnlijk hoofdstuk in haar leven. Elk jaar staat ze dan op 4 mei ook stil bij iedereen die zij is verloren. "Dat mag ook nooit weggaan", vindt ze, "maar het blijft een rotdag."