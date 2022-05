Opbouw Bevrijdingspop in volle gang: "We mogen weer"

Al bijna een week wordt er keihard gewerkt aan de opbouw in de Hout voor Bevrijdingspop. Donderdag is het weer zover en kan het geliefde Haarlemse festival eindelijk doorgaan. "Na deze twee coronajaren was het echt heel fijn om de eerste vrachtwagens weer het park in te laten", zo vertelt Jitse van der Wal die zich met de opbouw bezighoudt. "We mogen weer."

Van der Wal is zelf al voor de zestiende keer betrokken bij de opbouw van Bevrijdingspop en raakt niet zo snel gestrest. Hij kent de drie verschillende terreinen en de draaiboeken goed. "De opbouw van het podium is wel het meeste werk, want dat moet ook in een bepaalde volgorde gebeuren. Maar je ziet het, we lopen op schema, het gaat hartstikke goed.

Na twee jaar afwezigheid door corona, was de grootste uitdaging om genoeg vrijwilligers te vinden die weer mee willen helpen. "Sommige mensen zijn verhuisd en sommigen zijn andere dingen gaan doen. Dus daar zijn we wel druk mee geweest."

Vrijwilligers

Vandaag lopen er zo'n 150 tot 200 vrijwilligers rond in de Hout. Het is dus een flinke organisatie om ervoor te zorgen dat iedereen kan doen waarvoor hij of zij is gekomen. In een tent achter het podium wordt de lunch gemaakt voor alle betrokkenen en ook dat is veel werk. "Ik heb gisteren twee uur komkommers staan snijden", lacht Marcel Sukel die als vrijwilliger in de keuken werkt. "Het is super leuk om te doen, even met m'n handen bezig zijn en niet te veel met m'n hoofd een paar dagen."

De sfeer tussen de vrijwilligers onderling is optimaal. "Het is één familie, iedereen is hier vrijwillig en er zijn geen verschillen. Iedereen is gelijk."

Er wordt tot woensdagavond hard doorgewerkt en dan moet het allemaal klaar zijn. "Dat gaat zeker lukken", vertelt Van der Wal. "Geen twijfel over mogelijk."