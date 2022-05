Heel Hoogwoud ziet Kik en Erwin schitteren in video voor dé wedstrijd, tegen VVS'46

Grasshoppers-VVS'46: het is dé voetbalwedstrijd waar in zowel Hoogwoud en Spanbroek al weken naar wordt uitgekeken. De eer staat zondag tijdens de 'derby van Opmeer' weer op het spel. Met een heuse matchday-video, gemaakt door Grasshoppers-spelers Jesse Limmen en Mick de Graaf, wordt er opgewarmd. "Zo ongeveer het hele dorp heeft hem gezien."

Jeugdspeler Kik Rinkel speelt een hoofdrol in de video - Still uit video

Samen maken Jesse en Mick deel uit van het mediateam van Grasshoppers. "We wilden de wedstrijd deze keer iets meer aandacht geven en lieten ons inspireren door de filmpjes die Ajax vaak maakt voor belangrijke wedstrijden." Het leidde tot een video van ruim anderhalve minuut, waarin jeugdspeler Kik Rinkel en selectiespeler Erwin Mol de hoofdrollen voor hun rekening nemen. In de clip is te zien hoe de kleine Kik zich klaarmaakt voor zijn eerste Grasshoppers-VVS'46. Waarbij het belang van het onderlinge treffen nog even wordt onderstreept. "Papa zei tegen mij dat het heel belangrijk is dat we winnen vandaag. Hij zegt de hele tijd: 'Dit is een wedstrijd op zich'." De tekst gaat door onder de video.

Winnen voor Hoogwoud. 💚🖤 Aanstaande zondag 14:00 Grasshoppers vs VVS 46. Posted by Grasshoppers on Monday, May 2, 2022

Daarna zien we Erwin Mol het veld betreden. Erwin is normaal gesproken speler van het eerste, maar moet zondag geblesseerd toekijken. "Vandaag gaan we winnen. Voor Hoogwoud'", klinkt het. In totaal is de clip binnen enkele dagen 4000 keer bekeken. Het stemt Jesse – student bedrijfskunde – tot tevredenheid. "Zo ongeveer heel Hoogwoud heeft hem gezien", zegt hij opgetogen. "Daarnaast krijgen we leuke reacties. De wedstrijd leeft behoorlijk, zoals altijd. Het belooft goed weer te worden en het wordt waarschijnlijk flink druk. Eerder dit seizoen stond het tijdens de wedstrijd in Spanbroek rijen dik." Tegenactie Het wachten is nog op een tegenactie vanuit het Spanbroeker kamp. "Op het veld wordt de strijd gestreden, maar verder kunnen we prima met elkaar overweg, hoor." Limmen moet zelf ook geblesseerd toekijken. "Enkelbanden ingescheurd", klinkt het ernstig. "Dus ik zoek een mooi plekje langs de lijn." Eerder dit seizoen won Grasshoppers met 0-4 van VVS'46. De wedstrijd begint zondag om 14 uur in Hoogwoud.