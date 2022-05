Woud aan gele borden op Hugo de Grootplein: "Zo overdreven dit"

Een woud aan gele borden op het rond het Hugo de Grootplein. De bedoeling is dat weggebruikers weten waar ze naartoe moeten gaan, maar of dat nu gelukt is met tientallen informatie,- en omleidingsborden is de grote vraag. De weggebruikers en buurtbewoners die wij in ieder geval spreken snappen er niet zoveel van. "Het is echt overdreven veel", aldus een bewoner.