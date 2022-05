Twee minuten stil in Haarlemmermeer: zo worden oorlogsslachtoffers sinds WOII herdacht

Badhoevedorp

In de Pelgrimskerk wordt vanaf 19.00 uur een bezinningsbijeenkomst gehouden. Vanaf 19.45 start de herdenkingsbijeenkomst bij het monument aan de Snipstraat en duurt tot 20.15 uur.

Cruquius

Vanaf 19.30 uur worden de mensen ontvangen in dorpshuis Oude Fort en volgt er een kwartier later een stille tocht naar de vrijheidsboom en het monument. Na afloop is er nog mogelijkheid voor een kop koffie in het dorpshuis.

Abbenes/De Kaag/Buitenkaag

Om 19.30 uur start vanaf dorpshuis De Ontmoeting een stille tocht richting monument De Naald. Vanaf 19.50 start op dat punt de herdenkingsbijeenkomst.

Halfweg

Vanaf 19.00 start de dienst in de PKN-kerk en vanaf 19.30 volgt een stille tocht naar het monument. Een kwartier later begint de herdenkingsbijeenkomst.

Hoofddorp

Op de hoek van het Burgemeester van Stamplein en de Nieuweweg start vanaf 19.30 een herdenkingsbijeenkomst waar burgemeester Marianne Schuurmans een toespraak zal houden. Deze herdenking wordt live uitgezonden op Youtube.

