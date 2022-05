Dodenherdenking in West-Friesland: waar worden de oorlogsslachtoffers herdacht?

Na de afgelopen twee jaar een alternatief programma te hebben moeten verzinnen, wordt er vandaag weer op een 'ouderwetse' manier stilgestaan bij oorlogsslachtoffers. Niet alleen wordt er vandaag in Nederland stilgestaan bij alle slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij de slachtoffers van andere oorlogen, zoals de meest recente in Oekraïne. West-Friesland staat vandaag op verschillende manieren bij hen stil. In dit overzicht kun je zien wat er in welke West-Friese gemeente is georganiseerd.

Drechterland

In de gemeente Drechterland worden oorlogsslachtoffers vanavond op zeven verschillende locaties herdacht. Zo zijn er rond 19.00 uur diensten in Hem, Hoogkarspel, Oosterleek, Schellinkhout, Venhuizen, Westwoud en in Wijdenes.

Hoogkarspel herdenkt vanavond de oorlogsslachtoffers met een herdenkingsdienst in de protestantse kerk. Deze dienst begint om 19.15 uur, waarna aansluitend richting het oorlogsmonument op de Streekweg wordt gegaan. Om 20.00 uur is de kranslegging.

In Westwoud wordt er vanavond om 19.30 uur verzameld bij De Schalm, gevolgd door een tocht naar het Heidens kerkhof. Hier volgt na 20.00 uur de kranslegging.

Enkhuizen

De gemeente Enkhuizen staat vandaag uitgebreid stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en die van andere oorlogen die hebben plaatsgevonden, met vier herdenkingen. Zo vindt er om 15.00 uur een herdenking plaats op de algemene begraafplaats.

Een uur later is er een bijeenkomst bij het monument 'Schaduwcorrectie mei 1995' aan de Nelson Mandeladreef. Zowel de burgemeester als het 4 & 5 mei comité van Enkhuizen zullen daar een toespraak houden.

In de Zuiderkerk wordt om 19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst gehouden, met aansluitend een stille tocht naar het monument 'De Stedemaagd’. Om twee minuten voor 20.00 uur vanavond zal de Taptoe worden geblazen, gevolgd door twee minuten stilte en het Wilhelmus. Hierna zal burgemeester Eduard van Zuijlen een toespraak geven, en worden kransen en bloemen gelegd bij het monument.

Hoorn

In Blokker wordt vanavond om 19.00 uur een kerkdienst gehouden bij de Nederlands Hervormde Kerk. Aansluitend is er een tocht naar de herdenkingssteen in het Sint Jozefpark, waar na de twee minuten stilte en het volkslied om 20.00 uur een kranslegging plaatsvindt.

Naast het thema voor de Dodenherdenking dit jaar, Vrijheid in Verbondenheid, zijn er in de gemeente Hoorn nog een aantal thema's bijgevoegd. "Omdat een thema soms moeilijk te bevatten is hebben we basisschoolleerlingen gevraagd er een zin aan toe te voegen", vertelde Eddy Boom van het comité 40-45 in Hoorn tegen WEEFF Radio. "Veel van hen worden geconfronteerd met de verschrikkingen van de oorlog in Oekraïne."

Voorafgaand aan de Dodenherdenking heeft het comité 40-45 maar liefst 22 schoolklassen bezocht. Vanavond om 19.00 uur start de stille tocht vanaf schouwburg Het Park. Vanaf de Grote Kerk wordt na de tocht de Taptoe geblazen, waarna twee minuten stilte volgen. Marian Vleerlaag en stadsdichter Levi Noë zullen vervolgens spreken. Aansluitend is er om 20.45 uur een gratis concert bij te wonen van Muziekschool Boedijn in de Oosterkerk.

De herdenkingsdienst in Zwaag start vanavond 19.25 uur bij de Dorpskerk. Na de herdenking wordt een stille tocht gehouden naar de gedenksteen aan het voormalige gemeentehuis. Hier worden de twee minuten stilte gehouden en kransen gelegd.

Koggenland

Vanaf 19.20 uur worden er in de gemeente Koggenland vier verschillende bijeenkomsten gehouden om de oorlogsslachtoffers te herdenken. Wethouders Win Bijman en Rosalien van Dolder brengen een bezoek aan de diensten in Berkhout en Spierdijk. Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Johan Ursem is aanwezig bij de herdenkingsdienst in Obdam. Zij zullen allen een toespraak houden en de kranslegging doen.

Na de herdenkingsbijeenkomsten is er de mogelijkheid om naar een aantal informele samenkomsten te gaan. In Berkhout wordt deze georganiseerd in de Berkhouter Kerk, in Obdam wordt dorpshuis De Brink opengesteld, in Spierdijk is de samenkomst bij De Mantel, en ook in Ursem vindt dit plaats in de ontmoetingsruimte van de kerk.

Opmeer

In Hoogwoud en Spanbroek wordt vandaag in de gemeente Opmeer stilgestaan bij de slachtoffers van alle oorlogen. Burgemeester van den Hengel legt met een aantal leden van het college om 18.25 uur een krans bij het monument aan de A.C. De Graafweg.

Bij het monument tegenover het oude raadhuis wordt vandaag in Hoogwoud stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers. Na het luiden van de klok om 19.30 uur volgt een half uur later twee minuten stilte. Hierna wordt de Taptoe gespeeld en is er een gedicht van loco-burgemeester Luna van Putten. Ook vindt hier de kranslegging plaats door basisschoolkinderen.

Spanbroek eert alle oorlogsslachtoffers vanavond in het bijzijn van burgemeester Van den Hengel bij het monument aan de Hertog Willemweg. Na de opkomst, even voor 20.00 uur, is de twee minuten stilte. Hierna zal kinderburgemeester Jenna Beemsterboer een gedicht voordragen, gevolgd door een toespraak van de burgemeester. Na het Wilhelmus en de kranslegging vindt een korte stille tocht plaats naar de begraafplaatsen van de vliegeniers op het kerkhof.

Medemblik

Dodenherdenking in Medemblik start vanmiddag om 17.30 uur bij het oorlogsmonument bij Landswerf. Leerlingen van de Jozefschool leggen na een aantal toespraken een bloemstuk bij het monument ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

In kasteel Radboud wordt vanavond om 19.00 uur een openbare bijeenkomst gehouden, waar Hans Wieten vertelt over de ervaringen van zijn vader Berend Wieten tijdens de oorlog van 1940 tot 1945. Een half uur later start de stille tocht naar de hoek van de Breedstraat. Hier zijn de kransleggingen, en na de twee minuten stilte en het Wilhelmus plaatsen leerlingen speciale gedenkborden, die op initiatief van het Oorlogsmuseum in Medemblik gemaakt zijn.

Naast de herdenking in de stad Medemblik zijn er ook verschillende herdenkingsdiensten in de rest van de gemeente. Deze vinden plaats bij de oorlogsmonumenten in Andijk, Abbekerk en Lambertschaag, Midwoud/Oostwoud/Hauwert, Sijbekarspel en Benningbroek, Wognum, Opperdoes en Twist, en die van Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk West.

Stede Broec

Voor de nationale dodenherdenking wordt vandaag in de gemeente Stede Broec stilgestaan bij het gemeentehuis in Grootebroek. Om 19.15 uur zullen in de tent voor het gemeentehuis verschillende toespraken gehouden worden, door onder meer een veteraan en leerlingen van een basisschool. Ook burgemeester Wortelboer zal een toespraak houden.

Om 19.50 uur wordt iedereen verzocht om naar het oorlogsmonument te trekken, waar om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden wordt. Aansluitend vindt de bloemenhulde plaats, en daarna is het mogelijk om een kop koffie of thee te drinken in de hal van het gemeentehuis.