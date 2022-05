Jongen (7) overleden na aanrijding met taxi in Den Helder

Het 7-jarige jongetje dat vorige week maandag werd aangereden door een taxi, is overleden. Dat bevestigt de politie. De jongen werd op 25 april rond 19.00 uur op de Jan in 't Veltstraat in Den Helder om nog onbekende reden aangereden. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar is gisteravond aan zijn verwondingen overleden.