Voorleesuurtje mondt uit in bijzondere band: "Zijn Nederlands gaat erg vooruit"

Maar ook Drucilla heeft veel opgestoken van het samen lezen, tekenen en spelletjes spelen. "Vooral dat vrijwilligerswerk heel leuk is, want ik dacht eerst dat het saai was", zegt ze lachend. Ook haar zelfvertrouwen is gegroeid. "Als hij tegen me zegt dat je het leuk of goed doet, geeft dat zeker zelfvertrouwen", vertelt ze terwijl Cinar zijn volgende vraag alweer stelt. "Welke letter is dit?"