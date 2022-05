Laatste loodjes voor bouw Hilversumse tunnel: na twee jaar nu zo goed als klaar

En dat terwijl de bouwwerkzaamheden voor best veel overlast zorgen. Er wordt bij veel buurtbewoners letterlijk in hun voortuin gewerkt. Daarnaast zorgt het werk voor flinke verkeersomleidingen.

Er staat weer een digitale rondleiding voor je klaar met mooie beelden vanaf de werkvloer én van boven. Bouwmanager Marc Draak neemt je in de video mee de onderdoorgang in en laat je zien waar de afgelopen maanden aan is gewerkt👷‍♀️👷. Veel kijkplezier! #Hilversum #HOV #Alexiatunnel

Testwerkzaamheden

Als de tunnel straks klaar is, moet alles nog volop getest worden. "Dus wat je straks gaat zien is dat de tunnel voor je gevoel klaar is, dat er niks meer gebeurt, maar dat we hier nog wel aan het testen zijn. Dat is om ervoor te zorgen dat alle systemen goed met elkaar werken.

Tot de tunnel komende zomer open gaat, blijven de omleidingen nog wel in stand. Vanaf augustus gaat de weg weer open voor het verkeer. Dat is nog ruim op tijd voor de komst van de snelle HOV-bus, want die rijdt naar verwachting pas aan het einde van het jaar.