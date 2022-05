Amsterdammer (23) verdacht van stelen van duizenden euro's via phishing

De verdachte heeft mails gestuurd vanuit een vals account van een vereniging, zo meldt het Openbaar Ministerie. De berichten hadden als onderwerp "aanmaning", "mislukte afschrijving" of "uw lidmaatschap verloopt bijna."

De 23-jarige man zette een link in de mail waarna, als een ontvanger erop klikte, de vermeende achtergestelde betaling kon worden gedaan op een nepsite. De beheerder van deze site kon op deze manier bij de bank- of andere inloggegevens. Het verkregen geld werd vervolgens snel overgemaakt naar andere rekeningen en opgenomen. Het gepinde bedrag loopt in de duizenden euro's, zo wordt vermoed.

Voorarrest verlengd

De nep websites draaiden op een server in Duitsland ontdekte het cybercrimteam van de politie na onderzoek. De kosten voor de server werden betaald met een creditcard, die niet op naam stond van de verdachte. Hij is door de creditcardmaatschappij aangeklaagd voor computervredebreuk, oplichting en manipulatie van computergegevens. Het voorarrest van de verdachte is maandag met drie maanden verlengd.

Naast deze verdachte hield de politie eerder dit jaar al twee 24-jarige mannen aan op verdenking van phishing, waarvan één afkomstig is uit Amsterdam. Hij kreeg twee jaar gevangenisstraf opgelegd, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Het OM sluit uit dat de drie zaken met elkaar te maken hebben. De mannen kennen elkaar niet.