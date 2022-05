Reeëntellen in de vroege morgen: 'Bijzonder dat het zich zo dicht onder mensen begeeft'

Het gaat goed met de ree in Nederland. Ondanks de drukte in ons land, zeker in Noord-Holland, handhaaft het dier zich in de schaarse natuurgebieden die er nog zijn. De jaarlijkse reeëntelling wijst dat uit. Zelfs op een regenachtige morgen in Leyduin worden ruim twintig reeën gezien, en dat is heus niet makkelijk.

Reeën zijn schuwe dieren. In het bos zie je ze bijna nooit, maar ze zijn altijd in de buurt. Ieder jaar, in dezelfde week in het voorjaar, gaan boswachters er op uit om de reeën in hun gebied te tellen. Dat gebeurt in alle vroegte.

Vandaag is het slecht reeëntelweer: het waait en het regent. "Met dit soort weer houden de dieren zich gedeisd. Ze proberen een windstil hoekje te vinden en drukken zich daar tegen de bodem. Het zal mij benieuwen." Jeroen Engelhart is boswachter van Landschap Noord-Holland op de buitenplaats van Leyduin in Kennemerland. Langzaam rijdend speuren wij vanuit de auto het bos af. Jeroen kijkt naar links, ik kijk naar rechts.

Hoe hij het voor elkaar heeft, weet ik niet, maar al na vijf minuten zet Jeroen de auto stil, wijst naar wat vage struiken in de verte. "Daar." Hij pakt de verrekijker er bij en ik zoom in met mijn camera. Inderdaad, daar staat er een. "Het is een geit. Ze is waakzaam, de oren gespitst, ieder moment klaar om weg te springen." Op een kaart noteert Jeroen de exacte plek waar we het dier hebben gezien.

Hertachtige

Waar ik in het begin in ieder tak of boomstronk een ree meen te zien, krijg ik na een tijdje de smaak te pakken en kan ook ik een waarneming toevoegen aan wat een bescheiden lijstje wordt. In de buurt van het spoor tussen Haarlem en Leiden hebben we geluk. Er staan drie reeën naast elkaar in het open veld. "Die rechts is een geit. De linker is een kalf van vorig jaar en die in het midden is een bok." De bok is goed herkenbaar want hij heeft als enige een klein geweitje op zijn kop.

We zijn bijna klaar als ik er weer eentje zie. Drie meter naast de oprit van klooster Alverna, staat een kleine ree verscholen in de struiken. Ze heeft ons allang gezien met haar grote kijkers. "Bijzonder toch dat dit kleine hertachtige dier zich zo dicht onder de mensen begeeft?" Wij zien haar, zij ziet ons. Maar de fietser en de wandelaars die zich langs onze stilstaande auto wurmen hebben niets in de gaten.