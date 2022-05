Crash langs kanaal in Akersloot: automobilisten naar het ziekenhuis

Langs het Noordhollandsch Kanaal in Akersloot zijn vanmorgen twee auto's op elkaar gebotst. De twee bestuurders zijn zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Een 112-fotograaf laat aan NH Nieuws weten dat één van hen met spoed naar het ziekenhuis moest.

Het ongeluk gebeurde rond 11.45 uur vanmorgen aan de Boekel in Akersloot. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar de automobilisten zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn.



Ook is nog niet bekend hoe de botsing heeft kunnen gebeuren. Daar doet de politie onderzoek naar. De weg is afgesloten.