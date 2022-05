De Peiling: ik wil mij laten cremeren

Steeds meer mensen kiezen ervoor zich na hun dood te laten cremeren. Waar we ons vroeger vooral lieten begraven, kiest inmiddels bijna 70 procent voor een crematie. Hoe zit dat bij jou? Wil je begraven worden zodat nabestaanden een plek hebben om heen te gaan of is een crematie een prima optie?

Uit de cijfers van de Landelijke Vereniging van Crematoria blijkt dat inmiddels meer dan twee derde van de mensen voor een crematie kiest. Al jaren is crematie steeds populairder aan het worden. In het jaar 2002 koos nog 49 procent voor de urn, maar nu twintig jaar later is dat inmiddels 67 procent.

Een reden waarom mensen voor crematie kiezen is omdat het over het algemeen goedkoper is dan begraven. Dit omdat je geen grafrechten hoeft te betalen als je de urn niet in een graf bijzet en ook heb je niet te maken met de kosten van een grafsteen en het onderhouden van een graf.

Lang verboden in Nederland

De eerste crematie in Nederland vond in 1914 plaats in Noord-Holland. Eigenlijk was het toen nog verboden, want de Nederlandse wet stond lijkverbranding niet toe. Daar wilde 'De Vereniging tot invoering der Lijkverbranding in Nederland' verandering in brengen en liet in 1913 in Velsen het eerste crematorium bouwen. Daar werd een jaar later arts en bestuurslid van de vereniging C.J. Vaillant gecremeerd.

Ook in het koninklijk huis is er geen taboe meer op crematie. Prinses Christina, de jongste zus van prinses Beatrix, overleed in 2019 en koos voor crematie. Een unicum voor een lid van de koninklijke familie.

Graf kan troostend zijn

Toch zijn er nog veel mensen die kiezen voor begraven, zodat nabestaanden na hun dood een plek hebben om te bezoeken. Het bezoeken van een graf kan heel troostend zijn. Ook een familiegraf is in veel gevallen een belangrijke reden om hiervoor te kiezen of omdat het een religieuze achtergrond heeft.

Hoe zit dat bij jou, wil jij na je dood begraven of gecremeerd worden?