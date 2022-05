Eindelijk weer de planken op in Den Oever: "Dat je weer los mag, fantastisch!"

Met nog een paar dagen tot de première, stijgt de spanning voor de leden van Muziektheater Thalia in Den Oever. Drie jaar geleden begonnen zij met oefenen op de musical Fame. Maar alle beperkingen door corona legde de zaak plat. Nu gaat het er eindelijk van komen, donderdag is de try-out en vrijdag volgt de première.

"Het moment dat je weer los mag, dat je er weer mag gaan staan met zijn allen en ook echt een groep bent, dat is fantastisch", zegt Jordi Busser, voorzitter en speler van Thalia Muziektheater in Den Oever. "Je mocht de afgelopen jaren niet veel, je wilt wat je maakt ook op de planken brengen. Dus het is nu heel lekker dat we dat wel weer kunnen doen."

De komende dagen zal er nog hard gerepeteerd worden maar het klinkt al fantastisch en de energie is voelbaar. "We zijn met elkaar heel hecht. Je leeft met zijn allen er naar toe", vertelt Madelon Wolters, die één van de docenten speelt in het stuk. "Je bent met elkaar heel close. Er zitten ook best emotionele scenes in het stuk en dat maakt dat je erg naar elkaar toegroeit. Heel mooi."

Verbond

"De vereniging is heel belangrijk. Het is een mooie kans voor mensen uit de buurt om kennis te maken met het theater", zegt Jordi Busser, "Je bent muzikaal bezig, met de groep bezig dus voor het verbond onderling is het ook heel leuk. Maar het zorgt ook gewoon voor de hele gemeente af en toe voor een leuk uitje hier in de buurt."

Er zijn nog kaarten verkrijgbaar, voor vrijdag en zaterdag gaat het wel al hard. De druk staat dus op de ketel en de premièrekriebels beginnen te komen. "Ja, het wordt nog een drukke week en we hebben nog flink wat extra repetities de komende tijd. Maar het komt helemaal goed", zegt Madelon Wolters. De voorstellingen op donderdag, vrijdag en zaterdag beginnen om 20.00 uur. Zondag wordt er een matineevoorstelling gespeeld, die begint om 14.30 uur.