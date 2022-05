Natuurlijk Noord-Holland: De eerste weidevogelpullen in de Eilandspolder

Er is geen Hollandser landschap te vinden dan de Eilandspolder. Tussen Alkmaar en Zaandam rijgen zich de sloten en de weilanden aaneen. Zonder bootje kom je nergens. Chris Rost vaart ons langs de mooiste plekjes. We zien kluten, grutto's en de eerste kuikens van de kievit. Landschap Noord-Holland doet er alles aan om de weidevogels hier te helpen. En die moeite loont: zelfs de veldleeuwerik zingt er uit volle borst.

We zien een kraai die achterna wordt gezeten door een sliert weidevogels. Even later is een buizerd de klos. "Als er veel weidevogels bij elkaar broeden, krijgen pullenrovers weinig kans."

Een leeuwerik maakt zijn nestje middenin het gras. Dat nestje is klein. Waar weidevogelnesten door een maaiende boer nog wel eens kunnen worden opgemerkt, is dat van een leeuwerik zo goed als onzichtbaar. Veel leeuweriknesten worden platgereden.

Het mooiste gezang komt uit een klein stipje hoog boven in de lucht; de veldleeuwerik! "Overal verdwijnt de leeuwerik uit de polder, maar hier zingt 'ie nog volop", zegt Chris. "Dat komt omdat we hier heel laat maaien, zodat de eitjes tijd krijgen om uit te komen."

Het is laveren met de grote werkboot van Landschap Noord-Holland door de smalle slootjes van de Eilandspolder. Steeds als de wind er vat op lijkt te krijgen, stuurt Chris de schuit behendig van de kant af en zo dringen we steeds verder de polder in. Als de motor uit gaat vullen onze oren zich met het geluid van weidevogels. Kievitten, tureluurs en grutto's laten van zich horen.

We zien de ene na de andere grutto en tureluur de achtervolging inzetten. Anderen staken de strijd en keren terug naar hun nest. "De roofvogels vliegen van het ene weidevogelterritorium in het andere en worden zo continu opgejaagd." Ook reigers en meeuwen worden door de weidevogelluchtmacht onder vuur genomen.

Tekort aan insecten

Weidevogels hebben geen problemen met wat er wel is, maar juist met wat er niet is. Tenminste, niet méér: insecten. Chris vertelt somber: "Omdat het droger wordt en het waterpeil in sloten voor de gemechaniseerde agrarische industrie in de zomer laag wordt gehouden, is zo'n 80 procent van de insecten verdwenen."

"Ook zijn veel kruidenrijke graslanden vervangen door raaigras en daar zit niet zo veel leven in. Dat gras is ook te dicht, waardoor jonge weidevogels er niet doorheen komen en die zelf hun kostje bij elkaar moeten scharrelen."

Gelukkig is te zien dat, waar de omstandigheden goed zijn, weidevogels floreren. Zoals in de Eilandspolder. Je kan er niet wandelen of fietsen, maar in de omliggende dorpen kan je een fluisterbootje of een kayak huren. Kom genieten van het magistrale weidevogelconcert!