De documentaire ‘Voor de nabestaanden’ onderzoekt de fusillade op de Amsterdamse Apollolaan

In de documentaire volgen we de zoektocht van Joost van Daalen. Zijn oom Pieter Zijlstra werd op 23-jarige leeftijd op de Apollolaan gefusilleerd door de Duitsers. In z’n familie was er maar weinig bekend over het leven van zijn oom en over de aanleiding die tot zijn dood heeft geleid. Van Daalen gaat op onderzoek uit. Gaandeweg ontdekt hij, dat hij niet de enige is die nog veel vragen heeft.