Huizen kan ook volgend jaar feesten: Koningsdag lijkt gered na noodkreet

Huizen kan ook volgend jaar feesten op Koningsdag. Even leek het erop dat de Koningsdag van afgelopen week de laatste zou zijn, omdat de organisatie kampt met een tekort aan bestuursleden. Een noodkreet heeft succes: er staan zeker vier mensen klaar om te helpen. "En daarmee durf ik nu al zeker te zeggen dat we volgend jaar ook gewoon Koningsdag vieren hier", zegt Hans Borremans van het oranjecomité.

Het Huizer oranjecomité trok vlak voor Koningsdag aan de bel en slaakte een noodkreet: als er geen extra helpende handjes zouden komen, zou afgelopen Koningsdag de laatste zijn.

Met slechts een beperkt aantal mensen heeft het oranjecomité de grootste moeite met het organiseren van het feest. Het lukt steeds met hangen en wurgen, maar als er één persoon zou wegvallen zou alles omvallen. "We hebben gewoon een breder bestuur nodig. Mijn penningmeester zegt tegen mij: 'ik kan jouw taken niet overnemen als jij uitvalt'. En andersom is dat ook zo", vertelde Borremans afgelopen week aan NH Nieuws.

Om het feest toch rond te krijgen moest een deel van het programma worden uitbesteed. Een oplossing, maar het liefst blijft het oranjecomité gewoon alles zelf doen.

Tekst gaat verder.