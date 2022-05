Onderduikvilla krijgt plaquette: 'dichterbij het hol van de leeuw kan je niet zitten'

Op minder dan een steenworp afstand van het raadhuis, waar de bezetters regeerden, zaten in villa Op den Hull drie onderduikers. Het bewijs hiervoor is onlangs gevonden, want op een van de draagbalken van de vloer hebben ze een bericht achtergelaten: “W.M. Ter Borg, M.J. De Boer, A.S. Bergsma - Hier ondergedoken voor de moffen gedurende dgn van 18 oktober 1944.” Nu krijgt de villa een speciale herdenkingsplaquette.

Tijdens renovatiewerkzaamheden werd in het monumentale pand het bericht gevonden toen de aannemer leidingen wilde aanleggen. "Hiervoor wisten we helemaal niet dat hier onderduikers zaten", vertelt Friederike Hensch, beleidsadviseur cultureel erfgoed van de gemeente Hilversum.

De villa aan de Oude Enghweg 21 is sinds de jaren zeventig in handen van de gemeente. Toen werd het gekscherend 'Villa Valuta' genoemd, omdat de financiële afdeling van Hilversum er zat. Nu is het een vergadergebouw.

Ook wethouder Arno Scheepers die de plaquette presenteert is onder de indruk van de locatie. "Hier tegenover zat de Wehrmacht en in de villa's in de omgeving zaten veel Duitse officieren. Dichterbij het hol van de leeuw kan je niet zitten."

Na de vondst was zij een van de eerste die de kruipruimte inging om zelf te zoeken naar nog meer bewijs. Dit vond ze uiteindelijk niet. "We vonden een papieren boterhamzak en een paar oude schoenen, vermoedelijk van een bouwvakker die in de jaren tachtig hier werkte", zegt Hensche. "Het is een hele stoffige ruimte van ongeveer vijftig centimeter hoog. Als ze hier hele dagen hebben doorgebracht moet dat heel zwaar zijn geweest."

Helaas is in het gebouw zelf de tekst niet meer te zien, omdat de vloer uiteindelijk is dichtgemaakt. "Dat is erg jammer, ik had nog gehoopt dat we het met glas zichtbaar konden houden", zegt de beleidsadviseur.

De vondst heeft dan ook diepe indruk achtergelaten op de in Duitsland geboren Friederike Hensch zelf. "Het heeft mij erg geraakt, ook met mijn Duitse achtergrond natuurlijk. We zijn opgevoed met onze geschiedenis. Als je dit soort dingen tegenkomt is dat altijd bijzonder."

Drie mannen

In de kruipruimte hebben drie mannen gezetten. Het gaat om Wilhelmus Marinus ter Borg (1903), Machiel Jurjen de Boer (1908) en Arnold Siegfried Bergsma (1926). Alle drie de Hilversummers hebben vrijwel zeker de oorlog overleefd. Ter Borg en De Boer woonden in 1944 op de Groest en waren bloemisten en zakenpartners van elkaar.