Drugs en miljoenen-witwasverdachte Jacobus H. zeker nog tot juli in bajes

Jacobus H. (32) uit Heerhugowaard blijft vastzitten. Dit heeft de rechtbank besloten na de tussentijdse zitting van gisteren. De man werd in januari van zijn bed gelicht op verdenking van witwassen van 4,8 miljoen euro - onder meer via bitcoins - en betrokkenheid bij een groot speedlab in België.

Daarnaast zou hij volgens het Openbaar Ministerie plannen hebben om minimaal een jaar crystal meth te gaan produceren. Via gekraakte telefoonberichten kwamen ze de Heerhugowaarder op het spoor. In dit verslag van de zaak gisteren lees je daar uitgebreid over.

Het is ruim drie maanden maanden nadat een arrestatieteam H. meenam en de politie meerdere bedrijven en woonwagenkampen in de regio van Heerhugowaard overhoop haalde.

Zijn advocaat Alexander Admiraal verzocht de rechter om de voorlopige hechtenis van zijn cliënt op de heffen, omdat de kans dat H. nogmaals in de fout gaat volgens hem klein is: hij wil naar zijn gezin en werken in de zonnebankstudio.

Daarnaast wil Admiraal medeverdachten in het onderzoek naar het grote drugslab in België horen. Bewijs dat zijn cliënt daadwerkelijk betrokken is bij drugshandel trekt hij in twijfel.

De rechtbank laat nu aan NH Nieuws weten niet mee te gaan in het verzoek Jacobus H. voorlopig vrij te laten: tot zeker half juli zit hij nog vast in de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Op de achttiende van die maand is er weer een tussentijdse zitting.