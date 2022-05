Herdenken in de sportschool en op de boot naar Texel: hier zijn ze vanavond allemaal 2 minuten stil

Bij verschillende instellingen en organisaties in Noord-Holland zijn ze ook dit jaar weer om 20:00 uur twee minuten stil om oorlogsslachtoffers te herdenken. Zo zal de kapitein van de vaarploeg van TESO kort voor 20:00 uur de reizigers vragen een moment stil te zijn. "We proberen op verschillende plekken binnen de organisatie de twee minuten stilte te respecteren."

Toch wordt de vanzelfsprekendheid om in de avond van 4 mei twee minuten stil te zijn, volgens Margry mogelijk minder. Zo staan er dit jaar rond het tijdstip van de herdenking verschillende concerten gepland. Onder meer in Ziggo Dome en bij AFAS LIVE. "Het lijkt mij best een uitdaging om daar het publiek twee minuten stil te krijgen."

Het is niet verwonderlijk, benadrukt Peter Jan Margry, onderzoeker etnologie bij het Meertens Instituut: "Er heerst nog steeds een gevoel dat het houden van twee minuten stilte een gepast eerbetoon is."

Dat zegt Rieuwert Pol, hoofd operationele dienst bij de Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) die het vervoer van en naar Texel realiseren. "Ook op de overige werkplekken in de organisatie, zoals bij de verkoop aan het loket in Den Helder en bij de catering aan boord zullen we hier aandacht voor vragen en indien mogelijk voor twee minuten de werkzaamheden onderbreken."

Onder jongeren speelt het belang van herdenken volgens de onderzoeker mogelijk steeds minder door de historische afstand. Manieren om mensen blijvend te attenderen op het houden van twee minuten stilte zijn volgens hem daarom van groot belang.

Bijvoorbeeld in de horeca bij de Koning Eten en Drinken in Alkmaar, waar ze een paar minuten voor acht de muziek afschakelen en de televisie aanzetten voor de herdenking op de Dam. "We herdenken al ons hele leven en dat moeten we ook blijven doen", zegt een medewerker.

Geen programmering

Of bij de Melkweg waar ze tijdens de Dodenherdenking altijd twee minuten stil zijn. "Dit jaar zijn de optredens zelf rond dat tijdstip nog niet begonnen, maar de zaal is wel open. Om 20:00 uur verzoeken we de bezoekers die al binnen zijn twee minuten stil te zijn, ook sluiten we op dat tijdstip tijdelijk de deuren."

Bij De Schuur in Haarlem hebben ze rond de herdenking geen programmering dit jaar en houden ze twee minuten stilte in het restaurant. En ook bij sportschool Amstelhof in Uithoorn vinden ze het belangrijk dat hun leden twee minuten stil zijn uit respect voor oorlogsslachtoffers. "We roepen om twee minuten stil te zijn, maar niet iedereen houdt zich eraan", geeft de woordvoerder in alle eerlijkheid toe.

Juist door te herdenken, geef je een bepaalde waarschuwing af, stelt Margry. "Over de gevolgen van oorlog en totalitaire regimes." Herdenken geeft volgens hem inzicht in slachtofferschap en het belang van gelijkwaardigheid. De bredere aspecten van menselijkheid. "Het is een goed educatief instrument dat gekoesterd moet worden."