Een muzikale ode aan Johnny & Jones: tieneridolen in de jaren 30 en oorlogsslachtoffers

Met vrolijke, veelal tweestemmige muziek, wordt het Amsterdamse jazzduo Johnny & Jones voor de oorlog razend populair. Maar hun verhaal eindigt tragisch. Vanwege hun Joodse afkomst worden ze in 1943 gedeporteerd naar kamp Westerbork. In 1945 sterven ze kort na elkaar aan uitputting, vlak voor de bevrijding. Op 4 en 5 mei brengen de Amsterdamse muzikanten Ibo Bakker en Sybren van Doesum de muziek van Johnny & Jones weer even tot leven.

Johnny en Jones - NH Nieuws

Bakker (gitaar en zang) en Van Doesum (trompet en zang) zijn gevraagd om op 4 mei op te treden langs de route van de Stille Tocht, die voorafgaand aan de Nationale Herdenking gelopen wordt. Een dag later treden de twee op in De Bijenkorf op de Dam. Het is de plek waar Johnny & Jones, die eigenlijk Max Kannewasser en Nol van Wesel heetten, elkaar ontmoetten. "Ze zijn daar op een personeelsfeest ontdekt", vertelt Van Doesum. "Dus het is wel extra leuk om daar dan ook echt te staan." Westerbork serenade Op 9 oktober 1943 worden Johnny & Jones, samen met hun echtgenoten, naar kamp Westerbork gedeporteerd. Daar gaan ze aan het werk als slopers van neergestorte oorlogsvliegtuigen. Ook maken ze nog nieuwe muziek, die ze tijdens het demonteren van een vliegtuig in Weesp weten op te nemen in Amsterdam.

Een van die nummers, de Westerbork serenade, gaat over hun tijd in het kamp. "Dat geeft eigenlijk een heel mooi beeld", zegt Bakker over het verrassend vrolijk klinkende nummer. "Maar ik heb ook gelezen dat het een beetje was om het gemoed hoog te houden, want ze vonden het daar wel verschrikkelijk." In Bergen-Belsen komen de twee uiteindelijk om het leven. De ontberingen van de oorlog worden hen fataal. Op 20 maart 1945 overlijdt Kannewasser (Jones), Van Wesel (Johnny) overlijdt op 15 april. Ze zijn dan 26 en 28 jaar.

Arnold (Nol) van Wesel op het Namenmonument

Salomon (Max) Kannewasser op het Namenmonument Volgende

De oorlog aanraken "Ik speel zelf al een paar jaar de taptoe bij een monument in Amsterdam", vertelt Van Doesum. "Ik heb daar mensen ontmoet die echt familieleden komen herdenken. En dit is eigenlijk net zoiets", zegt hij over het spelen van de muziek van Johnny & Jones. "Je komt ineens heel dicht bij die oorlog. Je voelt dat het gewone mensen waren, muzikanten zoals jij en ik. Jonge mensen ook. Dus dat raakt je dan wel. Dat je opeens met één vinger die oorlog aanraakt." Op 4 mei staan Bakker en Van Doesum tijdens de Stille Tocht aan de Utrechtsestraat. Op 5 mei treden ze om 12.00, 14.00 en 16.00 uur op in De Bijenkorf.