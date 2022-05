Bij zege op AZ en nederlaag van PSV is Ajax zondag rond 18.30 uur landskampioen

Met nog drie wedstrijden te gaan is het nog altijd behoorlijk spannend in de strijd om de landstitel. Ajax staat er goed voor, 4 punten op PSV, dus met twee zeges zijn ze er. Er zijn vele scenario's nog mogelijk en een daarvan is dat Ajax zondag al kampioen kan worden. Dat kan alleen bij een zege in Alkmaar op AZ en een nederlaag van PSV tegen Feyenoord. In dat geval wordt de ploeg van Erik ten Hag kampioen zonder op dat moment te spelen, want de wedstrijden zijn niet tegelijkertijd.