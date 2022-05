Celstraffen tot 20 jaar geëist voor dodelijke schietpartij Amsterdam-Oost

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 23-jarige Amsterdammer celstraf van 20 jaar geëist voor de moord op een man van 30 jaar op 18 november 2020 op het Krugerplein in Amsterdam-Oost. De verdachte zou ruzie met de man hebben gekregen op een verjaardagsfeest en hem met medeverdachten hebben ingesloten, geslagen en tenslotte in zijn rug en bil hebben geschoten. Het slachtoffer overlijdt in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.