Diner om personeelstekort op te lossen levert strandpaviljoens 14 nieuwe medewerkers op

Het gratis diner dat strandpaviljoen Nautilus in Egmond aan Zee samen met twee andere horecagelegenheden organiseerde, was een 'groot succes'. Dat vertelt eigenaar Stephan van der Eng aan NH Nieuws. "Alle veertien geïnteresseerden zijn inmiddels aan het werk." Toch komt er binnenkort nóg een diner om nieuwe collega's te vinden.

Ook kregen de jongeren een presentatie over 'wat je zoal tegenkomt in deze branche'. Wat dat dan is? "Eigenlijk hetzelfde als in je dagelijkse leven. Van leuke, vriendelijke mensen tot grote zeurders", lacht Van der Eng. "Als je daarmee kan omgaan, gaat het je in de rest van je leven ontzettend helpen."

Bij dit diner tapten ze hun eigen biertje en voerden ze hun bestelling in via het computersysteem. "Dat is heel goed ontvangen. We hebben een 100 procent success rate behaald", vertelt Van der Eng. "Alle geïnteresseerden zijn inmiddels aan het werk."

Eind maart trokken de horecazaken alles uit de kast om nieuw personeel te werven, want er was wel een man of dertig nodig. Zo werd er geflyerd bij middelbare en hogescholen, sportclubs en op de markt. En jongeren die interesse hadden in een (bij)baan in de horeca werden dus uitgenodigd voor een gratis diner.

Hij vervolgt: "Voor jongeren kan het extra lastig zijn als een ouder iemand tegen hen tekeer gaat, maar daar coachen we hen in. Ze hoeven echt niet alles te pikken."

Personeel ontzien

Een achtergrond in de horeca is volgens de eigenaar van Nautilus niet nodig: "Je ziet heel snel of iemand geschikt is. De één is natuurlijk bijdehanter dan de ander, maar dat is ook wel iets wat je door dit werk leert."

Na de eindexamens wordt opnieuw een diner georganiseerd: "We hebben een hele mooie aanwinst, maar er is nog steeds een tekort aan personeel", vertelt Van der Eng. "We werken er hard aan om ons vaste personeel ook wat meer te kunnen ontzien."