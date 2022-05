Hoogkarspelse voetbalclub gaat samenwerken met AZ om Noord-Hollands niveau op te krikken

Voetbalclub Spirit heeft dit weekend een samenwerkingsovereenkomst getekend met Eredivisieclub AZ uit Alkmaar. Dat hebben beide clubs op hun website bekendgemaakt. SC Spirit '30 wordt partner in de AZ Voetbalschool, net als andere amateurverenigingen uit de rest van de provincie. Door deze samenwerking hopen de clubs het voetbalniveau in Noord-Holland naar een hoger plan te tillen.

Ard Aker, de hoofd jeugdopleiding van SC Spirit ‘30, is enthousiast over de intensivering van de samenwerking met AZ. "We leveren de laatste jaren steevast jeugdspelers voor de AZ Voetbalschool in de regio, dus het contact was er al", licht Aker toe.

"We wilden aanvankelijk met AZ een clinic organiseren voor onze jeugdtrainers en tijdens die gesprekken kwam de samenwerking ter sprake. Daar waren we direct erg enthousiast over", gaat de hoofd jeugdopleiding van de Hoogkarspelse voetbalvereniging verder.

Selectiedagen

De voetbalvereniging uit Hoogkarspel werkte dus al samen met de huidige nummer vijf in de Eredivisie, en het complex van Spirit zou eerder gebruikt worden voor één van de AZ Selectiedagen. Door de coronapandemie heeft dit de afgelopen jaren nog niet kunnen plaatsvinden.

Dit jaar hebben de clubs echter een geschikte datum gevonden. In mei komen scouts van de Alkmaarse vereniging naar Hoogkarspel om de jeugdspelers te beoordelen en wellicht een plaats te geven in de jeugdopleiding van de Eredivisieclub.