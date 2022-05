Ramadan in Amsterdam afgesloten met het Suikerfeest: "Dit is echt een heilige maand"

"Het is al drie dagen druk, sinds eergisteren", vertelt bakker Badr El Moumni. "We hebben lange rijen. Gisteren was de laatste dag van Ramadan en vandaag vieren we Suikerfeest. Dat betekent allemaal lekkernijen", gaat hij verder.

Veel moslims beginnen deze feestdag met een gebed en gaan vervolgens naar de bakker om de inkopen te doen voor het onbijt. "Ik heb koekjes en taarten gekocht voor de kinderen", laat een bezoeker van de bakkerij weten. Een ander vertelt: "Het is een viering waarbij familie samenkomt en waarbij in de ochtend het ochtendgebed gezamenlijk gedaan wordt."