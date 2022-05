Maanden na herfststormen: alle paden in Gooise natuurgebieden weer begaanbaar

Het was veel hak- en zaagwerk, maar twee maanden na de zware herfststormen van februari zijn alle paden door de Gooise natuur weer begaanbaar. Dat zegt het Goois Natuurreservaat, dat de handen vol had aan het verhelpen van de stormschade. De komende weken valt er nog genoeg te doen.

Groot was de schade niet volgens het natuurreservaat niet. Er zouden alleen individuele bomen zijn omgewaaid die soms in hun val twee of drie bomen meenamen. "Door de regen was de bodem volledig verzadigd met water, was de bodem zachter en stonden de bomen iets losser in de grond. "

De zware stormen van twee maanden geleden zorgden voor heel wat overlast en schade in de Gooise natuurgebieden. Een flink aantal bomen begaf het en wegen en rasters raakten beschadigd. Al het grotere gevaar werd meteen aangepakt, maar toch bleven er nog heel wat bomen de afgelopen weken liggen.

Het Goois Natuurreservaat heeft ondertussen alle gevallen takken en bomen die overlast veroorzaakten − zoals bomen over de wandelpaden − weggehaald. Wandelaars kunnen nog wel bomen over kleinere sluippaadjes zien liggen. Die zijn bewust niet weggehaald, zodat die paadjes niet meer gebruikt worden. "Door het dicht te laten, ontstaat er meer rust in het gebied", aldus het Goois Natuurreservaat.

De gesneuvelde bomen en takken worden overigens niet echt weggehaald, maar vooral aan de kant gelegd. "Bij het opruimen proberen we de takken en stam zo veel mogelijk in één stuk te laten. Dit is natuurlijker en het verrottingsproces gaat dan langzamer", zo klinkt het. "Dit geeft veel kansen voor andere soorten. Mossen, schimmels, paddenstoelen, kevers, insecten, vogels en knaagdieren maken dankbaar gebruik van de omgevallen boom."

De stormen helpen volgens het Goois Natuurreservaat ook om meer structuur en variatie te krijgen in het bos. Veel van de bomen zijn geplant in de vorige eeuw en ging dat om slechts één boomsoort. De omgewaaide bomen maken weer meer plaats voor nieuwe − en vooral andere − bomen. "Al met al best een mooie ontwikkeling. Ons bos wordt er robuuster en gevarieerder door. Wij kijken uit naar hoe de natuur zich zal ontwikkelen."