Ook Uitgeest vangt Oekraïense vluchtelingen op in slooppanden

Net als Heemskerk vangt de gemeente Uitgeest Oekraïense vluchtelingen op in slooppanden. Er wonen nu elf mensen in drie woningen aan de J.E. de Witstraat. De huizen moeten tussen juli en september tegen de vlakte gaan, maar in de tussentijd kunnen de Oekraïners er verblijven. Waar zij daarna heen verhuizen is nog niet duidelijk.

De eerste Oost-Europese bewoners streken eind maart neer in de straat vlak bij het station van Uitgeest. Er is ook al een vierde appartement in de J.E. de Witstraat beschikbaar voor dezelfde doelgroep, maar daar zit nog niemand in, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Erg lang kunnen de Oekraïners dus niet in de straat blijven wonen. Wanneer precies is nog niet duidelijk, maar "afhankelijk van de aanbesteding", moeten de 54 huizen deze zomer gesloopt worden, zeggen zowel de gemeente als woningcorporatie KennemerWonen. Daarna kan de bouw van even zoveel nieuwe huizen op dezelfde plek, later dit jaar beginnen.

De woningen gaan deze zomer tegen de grond omdat er volgens woningbouwvereniging asbest in zit, en ze niet goed geïsoleerd zijn. Ook zijn de huidige bovenwoningen "niet goed toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn".

Huizen langer laten staan geen optie

De gemeente "is nog druk bezig met vervangende woonruimte te zoeken voor de Oekraïners", laat de woordvoerder van de gemeente weten. De woningen aan de J.E. De Witstraat langer laten staan is op dit moment geen optie.

Vanaf 2019 kregen de reguliere huurders van de 54 woningen in de straat (tijdelijk) andere woonruimte aangeboden door KennemerWonen. De huizen die in de tussentijd vrijkwamen, werden anti-kraak verhuurd. Sinds maart zijn de anti-kraakwoningen die vrijkomen in de straat voor Oekraïners.

Naast de elf nieuwe bewoners van de De Witstraat, wonen er ook Oekraïners bij Uitgeesters in huis. Hoeveel dat er precies zijn, wil de gemeente niet zeggen.

Nieuwe huizen al toegezegd

In buurgemeente Heemskerk is de sloop van de zogenaamde 'gele' flat wel uitgesteld om tijdelijk Oekraïners te kunnen opvangen. Het sterk verouderde gebouw zou in november met de grond gelijk gemaakt worden, maar wordt nu 'opgeknapt en ingericht'. De flat blijft nog bijna anderhalf jaar langer staan.

De situatie in Heemskerk is dan ook iets anders dan in Uitgeest. Drie woontorens, die al in aanbouw zijn en voor een deel zelfs al opgeleverd worden, vervangen in Heemskerk vier verouderde flats. Van die vier oude flats, staat er nog slechts één overeind: de gele flat.

Zo gaat het niet slopen van de Heemskerkse flat niet ten koste van woonruimte voor woningzoekenden in en uit de regio. In Uitgeest is dat wel het geval: er moeten eind 2023 weer 54 huizen komen die in elk geval voor een deel al toegezegd zijn aan de oude bewoners van de J.E. de Witstraat.

Van bouwval tot bewoonbare plek

In andere gemeenten zijn bewoners zelf aan de slag gegaan: in de Zaandamse Parkstraat knapt men een school op die "op de lange duur tegen de vlakte zou gaan" en in Wormerveer toverden mensen een bouwval om tot bewoonbare plek voor vluchtelingen, hoewel bewoning nog uitblijft.