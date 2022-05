Politie houdt verdachte van aanranding minderjarig meisje aan in Hoorn

De politie heeft zondagavond een man aangehouden die wordt verdacht van het aanranden van een minderjarig meisje eerder op de avond in bij Huesmolen in Hoorn.

Iets voor half zeven kwam de melding bij de politie binnen. De man zou een minderjarig meisje hebben aangerand in een parkje in de omgeving van de Huesmolen en de korenbloem in Hoorn. Er werd ook gelijk een burgernet melding eruit gestuurd met het signalement van de man.

Een klein uurtje later lukte het de politie om een verdachte om te pakken in dezelfde buurt, vertelt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws. De verdachte is overgebracht naar het bureau en de politie is nog bezig met het onderzoek naar de zaak.