Papegaai Indy na zes weken weer thuis in Purmerend

Toen Marco gisteren een appje kreeg, vroeg hij eerst om foto’s en video’s. “Een ara zat los op een zolderkamer, voer lag verspreid over de vloer”, vertelt hij in een interview met Regio Purmerend. “Aan de hand van de foto’s en de video kon ik niet ontdekken of het inderdaad om Indy ging. Na een aantal maal vragen kreeg ik eindelijk het ringnummer van de ara. Ik kon het bijna niet geloven dat het inderdaad om Indy bleek te gaan. Na zes weken had ik de hoop eigenlijk al opgegeven.”

De vermissing was groot nieuws in Purmerend en al snel domineerde Marco met de vermissing wekenlang social media. Hij was vastbesloten de ara terug te vinden. De berichten werden massaal gedeeld en Marco werd overspoeld met zichtmeldingen. Van in de stad tot ver buiten de provincie. Geen enkele keer bleek het om Indy te gaan.

Marco vermoedt dat de ara op 12 maart al door iemand is meegenomen. “Er is geen enkele correcte zichtmelding geweest en dat is eigenlijk onmogelijk. Indy is een pittige vogel. Ze is nergens bang voor. Zodra ik in de buurt ben, is ze door mensen niet te benaderen. Maar als ze me kwijt is, vliegt ze soms op mensen af.”

Indy mag binnenkort weer naar buiten. “Ik denk er wel over na, hoe ik het vliegen een beetje kan aanpassen. Ik ben in ieder geval dolgelukkig dat ze weer thuis is.”