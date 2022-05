Zwembad Waarland al 75 jaar 'de trots van het dorp': "Dankzij de vrijwilligers"

"Het is zeker feest. We hebben mooi weer en fijn dat we nu, na twee lastige coronajaren, weer gewoon open kunnen", zegt voorzitter Kees Stoop van Zwembad Waarland. "In 1947 ging het bad open nadat het daarvoor helemaal met de hand was uitgegraven. Nederland zat in de wederopbouw, maar omdat het hier een waterrijk gebied was besloten de Waarlanders dat er een bad moest komen."

Het ging dus in eerste instantie om de veiligheid, zwemlessen voor de kinderen. Met oude rioolpijpen die door de Duitsers gebruikt waren als tankvallen in de duinen bij Schoorl werd de beschoeiing gemaakt. In de jaren '50 trokken vrijwilligers met hulp uit het dorp opnieuw naar Schoorl. Toen om mooi zacht zand te halen voor de bodem van het bad en om een strandje aan te leggen.

"Het mooie was dat er in de zomer van 1947 toevallig ook nog een hitte golf was, ze hadden acht dagen boven de dertig graden. De vrijwilligers hadden het dus goed getimed", vertelt voorzitter Stoop, die er zelf ook nog zijn zwemdiploma heeft gehaald. "Ik ben hier ontgroend wat dat betreft. Eerst mocht ik maar tot de ballenlijn. Maar na het behalen van de papieren mocht ik in het vierde bad en hoorde ik ook bij de echte mannen", vertelt hij met een lach.

De opening vandaag werd nog eens extra vrolijk gemaakt door de muziek van de lokale fanfare 'Samen Voorwaarts'. De kinderen waren niet te houden en lagen 30 seconden nadat zij door de poort waren gekomen al in het zwembad. "Mijn vader heeft hier zijn diploma's gehaald en ik heb A, B en C gehaald", vertelt één van hen. "Het is een echt fijn dorps zwembad."

Trots

Er zal dit jubileumjaar nog genoeg te vieren zijn in het zwembad dat in al die 75 jaar nog niks van zijn belang verloren heeft. "Het is de trots van het dorp. Zo'n klein dorp en dan zo'n mooi zwembad", legt voorzitter Stoop uit. "En het aantal bezoekers is nog steeds prima. Mensen komen hier graag. Het is het best verborgen geheim van Waarland. Het is gewoon genieten hier in de zomer".

Niet alleen het zwembad werd vandaag weer geopend. Ook het naastgelegen Molenhuijs ging van start. Daar is standaard een tentoonstelling te zien over de polder en het belang van de molens. Momenteel is er ook een kleine expositie ingericht over de geschiedenis van het zwembad.