Zeker 8.000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Noord-Holland

Sinds de oorlog in Oekraïne hebben zeker 8.000 vluchtelingen onderdak gevonden in onze provincie. Het daadwerkelijke aantal Oekraïners in Noord-Holland ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedere regio particuliere opvang bij bijvoorbeeld gastgezinnen meetelt. Dagelijks komen er nog meer dan 200 vluchtelingen aan op het Centraal Station in Amsterdam, voor wie elke veiligheidsregio 3.000 opvangplekken klaar moet hebben vóór 23 juni.

Van de 12.000 Oekraïners die sinds 9 maart door de gemeente Amsterdam bij aankomst zijn geregisteerd, zijn er zo'n 9.000 doorverwezen naar een opvanglocatie elders in het land. Vóór 23 mei moet elk van de veiligheidsregio's 2.000 plekken beschikbaar stellen, en nog eens 1.000 een maand later. In Amsterdam zelf waren tot en met 21 april 1.640 beschikbare opvangplekken, waarvan er 997 bezet zijn. Hierbij gaat het vooral om plekken in hotels en hostels, die niet geschikt zijn voor de lange termijn. De veiligheidsregio is dus goed op weg naar de 2.000 opvangplekken, maar het is nog lastig te zeggen of dit aantal gehaald zal worden voor de streefdatum. Gooi en Vechtstreek Andere regio's lijken nog wat achter te lopen als het gaat om het beschikbaar stellen van de eerste 2.000 plekken. In de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek waren op 21 april 1.134 plekken beschikbaar, waarvan er 659 bezet waren.

De veiligheidsregio verwacht op 20 mei op 1.983 opvangplekken te zitten. "We doen ons best om die 2.000 plekken te halen", aldus een woordvoerder. Zaanstreek-Waterland Ook in Zaanstreek-Waterland is nog maar net voldaan aan de eerste vraag van 1.000 opvangplekken. In de veiligheidsregio waren op 29 april 1.030 plekken beschikbaar om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Een week eerder waren dat nog 1.360 plekken. Van de 1.030 plekken zijn er ongeveer 700 bezet, zo is te lezen in het overzicht van de veiligheidsregio. "Om aan de gevraagde 2.000 plekken te voldoen hebben we nog ca. 970 plekken nodig. Er worden ook vluchtelingen opgevangen in niet gemeentelijke opvang, zoals gastgezinnen. Deze cijfers zijn in het overzicht niet meegenomen", aldus de veiligheidsregio. Tekst gaat verder.

Kennemerland Op 28 april werden in de veiligheidsregio Kennemerland 1.596 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in gemeentelijke opvanglocaties. Daarnaast worden er in de regio nog eens 1.238 vluchtelingen opgevangen door inwoners van de veiligheidsregio.

Verder meldt een woordvoerder dat er op dit moment in de regio 198 plekken beschikbaar zijn en dat hier binnen twee weken nog eens 325 plekken bijkomen. De regio zou op schema liggen wat betreft de streefdatum 23 mei voor de eerste 2.000 opvangplekken. Noord-Holland Noord De veiligheidsregio Noord-Holland Noord loopt, in tegenstelling tot de andere veiligheidsregio's, juist al voor op schema. "Op 28 april 2022, om 16.00 uur waren er: 2.828 totaal beschikbare plekken, 2.500 ingevulde plekken en 328 nog beschikbare plekken", laat een woordvoerder weten. De veiligheidsregio voldoet dus al bijna aan de nieuwe vraag om boven de 2.000 eerdere plekken nog eens 1.000 plekken te realiseren. "We zijn er als veiligheidsregio trots op dat we al zoveel opvangplekken hebben gerealiseerd. Het is altijd moeilijk te voorspellen wanneer de vluchtelingen komen. Maar als ze komen hebben we nog plekken beschikbaar."