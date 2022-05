Twee mannen neergestoken tijdens uitgaansnacht in centrum

Bij twee steekpartijen in het centrum zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen gewond geraakt. In één zaak is een verdachte opgepakt.

Rond 02:30 uur vond er in de Lange Leidsedwarsstraat, vlakbij het Leidseplein, een steekpartij plaats. Een man raakte hierbij gewond. De dader, ook een man, is nog niet aangehouden.

Op dat moment het moment van de steekpartij was het erg druk in het centrum. Het slachtoffer is met spoed door een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. De politie heeft meerdere verklaringen opgenomen van getuigen. De dader is nog voortvluchtig.

Handboogstraat

Om 5:15 uur werd er in de Handboogstraat een man neergestoken. Hoewel het slachtoffer flinke verwondingen had, wilde hij niet mee naar het ziekenhuis. Er is een verdachte aangehouden.

Wat de aanleiding is van beide incidenten kan de politie nog niet zeggen.