Handballers Volendam ondanks dramatische start in spektakelstuk langs Lions

Volendam begon dramatisch aan het duel en maakte in de openingsfase fout op fout. Na tien minuten keek de thuisploeg dan ook tegen een 3-8 achterstand aan. Gelukkig wist Volendam de rug te rechten en mede dankzij een uitblinkende Jordy Baijens, die vijf keer wist te scoren voor de rust, was de achterstand halverwege nog maar twee doelpunten: 10-12.

Scoringsdrang

Na de rust stelde Volendam orde op zaken en was de ploeg uit het vissersdorp de bovenliggende partij. Zlatko Pavicevic, die voor rust niet een keer wist te scoren, kreeg het juist in de tweede helft op zijn heupen en was maar liefst zeven keer trefzeker. Onder andere door de scoringsdrang van de Zweed, maar ook dankzij een uitblinkende doelman Dennis Schellekens boog Volendam de achterstand om in een voorsprong en stond het 18-17.

Tekst gaat verder onder de video.