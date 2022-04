Den Helder start play-offs om landstitel met zege op Grashoppers

De vrouwen van Den Helder zijn de best of five-serie in de strijd om de landstitel goed begonnen. De hele wedstrijd hadden de basketbalsters een voorsprong tegen Grashoppers. Daardoor eindigde het in 96-83 voor de huidige kampioen.

Den Helder begon uitstekend, want na drie seconden kreeg het al twee vrije worpen. De eerste werd nog gemist door Kourtney Treffers, maar de tweede was wel raak. Het bleek een startsein van een simpele wedstrijd. De ruime marge voor de thuisploeg ging van 13-4 naar 20-6. Het eerste kwart eindigde in 26-13, waardoor Grashoppers op verre afstand bleef. De ploeg van Mario Bennes begon prima aan het tweede kwart, want binnen twee minuten was de stand 34-15.

Suns kwam geen moment in de problemen en behield de ruime voorsprong tot 48-35, wat bovendien de ruststand was. In het derde kwart werd een marge van twintig punten behaald bij 57-37. De eindstand in het kwart werd bereikt met 69-58. In de slotminuten werd de marge verkleind naar acht: 88-80. Hierna zette Den Helder weer aan en werd het uiteindelijk 96-83.

Den Helder en Grashoppers speelden vorige maand al de bekerfinale tegen elkaar. De Katwijkers trokken toen aan het langste eind: 59-62. De volgende confrontatie is donderdag 5 mei in Katwijk.