Egmondse vuurtoren na corona en renovatie weer open voor publiek

Het publiek wist de weg naar het uitzichtpunt bovenop de bijna 200 jaar oude vuurtoren nog prima te vinden.

Hoogtepunt voor de meeste open dag-bezoekers was een rondvaart van twintig minuten aan boord van reddingboot Adriaan Hendrik. Volgens mediapartner Duinstreek Centraal maakten 300 donateurs in Egmond gebruik van die gelegenheid.

Voor het maritiem centrum aan de Boulevard Zuid was het schip de Egmonder Pinck te bezichtigen. Binnen presenteerden andere hulpdiensten zich, zoals politie, de brandweer van Egmond en de ambulancedienst. Ook de boswachters van de PWN waren aanwezig om over hun werk in het Noordhollands Duinreservaat te vertellen.



