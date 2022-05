Papiermolen voor apothekers bij uitgeven van medicijnen aan Oekraïners

Apothekers lopen tegen een stroom van papierwerk aan, door Oekraïense vluchtelingen die in Nederland medicijnen nodig hebben. Ook rondom medische gegevens van patiënten is vaak de nodige onduidelijkheid, door taalbarrières en recepten die vaak in het Oekraïens geschreven zijn. Dat blijkt uit een rondvraag van NH Nieuws & WEEFF.

Apothekers moeten kosten van medicijnen declareren bij het CAK, dat namens het ministerie van Volksgezondheid verantwoordelijk is voor ziektekosten van onverzekerden in Nederland.

Apothekers komen in dat declaratieproces in een behoorlijke papiermolen terecht, vertelt Famke Vriezen, apotheker bij BENU in Hoorn. "We moeten formulieren invullen op papier, deze op de post doen en vervolgens óók nog online melding maken van de zorg die we leveren."

Veel werk

Het proces neemt soms wel een halfuur per patiënt in beslag. Dat zorgt, in combinatie met het hoge aantal declaraties, voor veel extra werk, zegt Vriezen. Het valt in haar apotheek vooralsnog mee, maar ze is bekend met voorbeelden van collega's die ruim honderd Oekraïense patiënten over de vloer kregen.

Ook Tineke Kats uit Wervershoof raakte "overrompeld" door het hoge aantal vluchtelingen in haar apotheek en het daaropvolgende papierwerk: "Een rompslomp, de communicatie naar ons toe had beter gemogen."

Daarnaast staat er vaak een taalbarrière in de weg, tussen apotheker en Oekraïense patiënt, vertelt Vriezen. "En we hebben meestal geen enkele medische informatie van de patiënt. Het is voor ons belangrijk om te weten of iemand bijvoorbeeld allergisch is voor bepaalde medicijnen. Dat moeten we ter plekke vragen aan de patiënt. Sommigen kunnen best goed Engels, maar lang niet allemaal."

Opstartproblemen

De apothekers lijken vooral op opstartproblemen te stuiten. Van de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden, zoals de regeling voluit heet, werd relatief weinig gebruik gemaakt. Nu er door de stroom aan Oekraïense vluchtelingen een hoop niet- of niet in Nederland verzekerden bijkomen, wordt de regeling vaker van stal gehaald.

Dat ziet ook het CAK. De organisatie is bezig met het digitaliseren van het declaratieproces, vertelt een woordvoerder. Ondanks de moeizame administratieve handelingen, helpen de apothekers graag, vertelt onder meer Tineke Kats uit Wevershoof: "We helpen graag."