Man (22) krijgt jeugddetentie en taakstraf voor steekincident in Amsterdam-West

Een 22-jarige man krijgt 90 dagen jeugddetentie, waarvan 87 dagen voorwaardelijk en 120 uur taakstraf voor een steekincident in Amsterdam-West waarbij een man gewond raakte in zijn borststreek. Daarnaast moet de 22-jarige ook een schadevergoeding van 900 euro betalen.

De man en het slachtoffer kregen op 28 augustus vorig jaar ruzie op de openbare weg in West. De 22-jarige schold het slachtoffer uit op straat en maakte provocerende opmerkingen. Daarna stak de man de weg over en viel hij het slachtoffer aan. Het slachtoffer verweerde zich door de man tegen een paal aan te drukken en tegen zijn hoofd te slaan. Vervolgens pakte de 22-jarige man een mes en stak hij het slachtoffer in zijn borststreek, zo'n 2 centimeter onder het hart.

De man verklaarde dat het hier om noodweer ging, omdat hij in paniek raakte. Hij was bang dat hij door het geweld in het ziekenhuis zou belanden en daarom het mes greep. Daar gaat de rechter niet in mee, omdat de man de ruzie zelf heeft uitgelokt. Daarnaast was de situatie volgens de rechtbank niet zodanig was dat het steken van het slachtoffer noodzakelijk was. De rechtbank noemt het dan ook een "disproportionele reactie" op het geweld.

Uit een psychologisch rapport blijkt dat de 22-jarige man een licht verstandelijke beperking heeft, lijdt aan een gedragsstoornis en een stoornis vanwege het gebruik van cannabis. Om die reden heeft de rechtbank het jeugdstrafrecht toegepast. Ook weegt in zijn voordeel mee dat er tegen hem geweld is gebruikt.

Naast de jeugddetentie, taakstraf en schadevergoeding, moet de man zich vanwege zijn psychische problemen laten behandelen. Ook moet hij zich regelmatig laten testen om van zijn cannabisverslaving af te komen.