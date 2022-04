Uiteenlopende meningen over komst van wolf: "Eerst moet het uit de hand lopen"

DNA-onderzoek en een prooi met typische bijtsporen laat zien dat de wolf zijn weg heeft gevonden naar onze provincie, maar boswachter John Didderen is er niet huiverig om. Volgens hem blijkt uit Duits onderzoek dat er nauwelijks confrontaties met mensen zijn en dat met name de ree en het wilde zwijn op 't menu van het dier staan. Veehouder en politicus Ad Baltus is minder blij; hij ziet het liefst dat er direct actie wordt ondernomen: "Maar in Nederland laten we het eerst uit de hand lopen voordat we aan beheer doen", stelt hij.