Donateurs varen mee op reddingsschip tijdens open dag: "Mijn broek is behoorlijk nat"

De KNRM is financieel afhankelijk van giften, legaten en donaties. Daarom zetten ze een keer per jaar al hun weldoeners in het zonnetje door ze mee te laten varen met hun reddingsschip.

"Zo'n dag is belangrijk voor ons", zegt Hein Schrama plaatsvervangend schipper van de KNRM. "We doen financieel alles zelf. We krijgen geen overheidssubsidie. We moeten het dus hebben van giften, donateurs en legaten. Deze dag is een bedankje voor onze donateurs en om te laten zien: dit is het werk dat we doen dankzij jullie."

Eerste keer

Omdat de man van Nikkie van Essen een van de dertig vrijwilligers is bij de Redding Maatschappij is het voor haar leuk om een mee te varen. "Dit is de eerste keer voor mij, het kon steeds niet door corona."

Tekst gaat door onder de foto