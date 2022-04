Geen makkelijke keuzes, maar sfeer is goed bij coalitiebesprekingen

Dat melden informateurs Roos Vermeij en Lodewijk Asscher, die het proces begeleiden, in een brief aan de gemeenteraad.

PvdA, GroenLinks en D66 hebben de afgelopen weken verder gesproken over de financiële situatie en de financiële maatregelen die nodig zijn om aan de ene kant de tekorten en aan de andere kant de ambities te kunnen dekken. "Dat is een gesprek met elkaar, met de ambtelijke top, maar ook met financiële experts van buiten en een gesprek met leden van het kabinet."

Gesprekken intensief

De opgaven en de onzekerheden zijn groot, aldus de informateurs. "Dat maakt dat de gesprekken intensief zijn en de keuzes niet gemakkelijk." De afgelopen vrijdagen is het onderhandelteam op bezoek geweest in Weesp, Noord, Oost, Nieuw-West en Zuidoost om kennis te maken met de nieuw gevormde stadsdeelcommissies. Met hen is gesproken over de opgaven in de verschillende gebieden. Na het meireces volgt een bezoek aan Centrum en Zuid.

Door de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de inflatie heeft het nieuwe stadsbestuur weinig financiële ruimte. In 2021 gaf het college nog ruim 1 miljard euro uit om de crisis te bestrijden, en werd er een flinke greep in de reserves gedaan.