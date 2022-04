Weer veel gezelligheid bij traditionele vreugdevuren op Texel: "Puur genieten"

's Avonds komt de hele buurt samen om het vuur aan te steken. Dat is in Oudeschild dit jaar ook niet anders. Het is dan ook een groot feest met bier, eten en gezellige muziek. "Het is weer hartstikke leuk dat het er is", vertelt een Texelaar.

De Meierblissen worden volgens traditie aangestoken om de boze geesten te verjagen en de lente te verwelkomen. Daarom maakt bijna ieder dorp met tuinafval en hout een eigen vreugdevuur. Texelaars doen goed hun best, want de vuren zijn vaak metershoog.

Roet

En het blijft niet alleen bij lekker eten en drinken rond het vuurtje. Er is namelijk een grote kans dat je met roet op je gezicht naar huis gaat. Kinderen, maar ook volwassenen, rennen achter elkaar aan om de wangen te besmeren met roet van het verbrande hout. "Ook dat is een beetje traditie", vertelt een bewoner die flink te grazen is genomen.

Nog niet naar huis

Er staat een gure wind, maar dat houdt niemand tegen. De gezelligheid gaat na zonsondergang nog vrolijk door. "We zullen nog wel even blijven zitten met een biertje", zegt een jonge eilandbewoner, "en dan gaan we vanzelf wel weer een keer naar huis als het mooi geweest is."